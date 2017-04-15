「中華民國牙醫師公會全國聯合會」訪問團赴蒙古義診



(中央社訊息服務20170415 10:17:29)「中華民國牙醫師公會全國聯合會」訪問團於4月12日及13日在烏蘭巴托市為當地三家幼稚園的學童進行預防蛀牙免費服務，也為本(106)年臺灣醫療院所及慈善公益團體對蒙古的義診活動揭開序幕。



該會此次與「臺灣家庭暨兒童扶助基金會蒙古分事務所」及蒙古牙醫師公會合作，安排團員前往位於烏蘭巴托市郊「臺灣家扶村」內的第190幼稚園，以及由家扶捐款協助整修教室的第34與第71兩所幼稚園，為該三所幼稚園總計750多位學童進行塗氟護牙工作，及早預防蛀牙。



該訪團係由「中華民國牙醫師公會全國聯合會」常務理事黃茂栓醫師率領，團員包括「新北市牙醫師公會」理事王榮昌及醫師、護士等共計6人，此行除從事義診之外，並與蒙古國立牙科醫院 (State Dental Center of Mogolia)以及該國衛生部主管進行交流。



中華民國駐蒙古代表黃國榮於14日設宴慰勞訪團成員辛勞，感謝聯合會長年關注蒙古弱勢民眾的口腔衛生及其成員的義診善行，同時瞭解該訪團此行相關訪談情形，並聽取團員對於臺、蒙未來在牙醫領域交流合作的具體建議。







訊息來源：駐蒙古代表處



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