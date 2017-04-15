2017台北新藝術博覽會 「藝出慈悲•百大名人」活動圓滿 名人熱情響應 民眾歡喜收藏



(中央社訊息服務20170415 10:13:19)受到各界矚目的第七屆台北新藝術博覽會「藝出慈悲•百大名人」活動，開展第一天在世貿三館登場。14日中午11點開賣後數小時內，504幅作品在下午2點左右全數售出！熱情民眾早就前1天上午開始排隊，準備搶先收藏。為了收藏喜歡的藝術家作品，熱情民眾堅持7年來排隊收藏，終於收到心儀創作。



歷屆舉辦總是受到極大迴響的「藝出慈悲•百大名人」慈善義賣活動，今年的活動在4月14日藝博會開幕第一天舉行，雖逢週五非周休二日假期，仍吸引許多熱心公益的愛藝民眾前往排隊收藏，下午2點左右，504幅作品全數被收藏完畢，不少年年支持「藝出慈悲•百大名人」活動的民眾買到心儀偶像的創作而雀躍不已。



從高雄來的謝小姐，非常想收藏到「荷蘭畢卡索」之稱藝術家Peter H. Harskamp的畫作，但連續排隊7年，都晚一步，今年特別提早兩天上台北，昨天(13日)早上6點多就到門口排第一個，終於如願以償，心情非常興奮。沈小姐鎖定偶像蕭敬騰的創作，今年蕭敬騰與獅子合唱團四人各創作一幅，她便與朋友合作要買四幅，但輪到認購時已被買走一幅，害怕無法如願，翻過背面署名時，居然看到蕭敬騰的名字，令她驚喜不已。



愛好運動的陳小姐，遠從高雄而來，為了怕無法如願收藏自己喜歡的作品，拜託好幾位朋友輪班替她排隊，陳小姐說，當初看到這幅多拉A夢，覺得很可愛，就拿下來，另外一幅則是作品色彩很繽紛，很有原民風，「沒想到翻到背面一看，是兩位台灣界棒球名人的作品，很開心」，她說陽岱鋼要自己收藏，王建明則要送給同樣愛好運動的表妹。



台北新藝術博覽會藝術總監李善單指出，「藝出慈悲•百大名人」義賣活動，是主辦單位結合藝術與慈善公益的創舉，藉由跨國跨界數百位名人無私奉獻拋磚引玉，帶動民眾一起加入援助社會弱勢的行列，進而培養大眾收藏藝術品的興趣，達到文化教育推廣、厚植台灣藝術產業的目標，意義極為深遠。



許多參與「藝出慈悲•百大名人」活動的名人，十分肯定主辦單位的立意與用心，特別在VIP之夜親自現身展場，包括臺北市無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊、立法委員呂孫綾、財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會顧問林繁男、普羅藝術家樂團指揮廖嘉弘、知名主持人及藝術家黃子佼、演藝人員夏于喬、孟耿如、李志希、李志奇、前飛碟主持人楊月娥、廣播主持人齊軒、資深媒體人江中博、大千典精品質借機構執行長秦嗣林、再生緣生物科技董事長何美慶、駿瀚生化公司副董事長謝孟璋、龍笛實業創辦人蔡孟夏、攝影師小林賢伍等多位名人，以行動表達對這個慈善公益活動的支持。



本屆義賣所有收入全數捐贈予「家扶基金會」，由基金會派員駐守展場收取款項並開立收據，主辦單位絕不經手。「家扶基金會」是一個關懷弱勢兒童及家庭的國際性非營利組織，從早期接受國外資助，到成為自給自足的兒童福利機構，一路走來，始終秉持為弱勢兒童、少年及家庭服務的願景及使命，受資助者不計其數。



「藝出慈悲•百大名人」於下午2點活動圓滿結束後，該區隨即更換為由藝術總監李善單精選、令藏家驚喜的藝術作品。接下來周末假日及下周一(4/17)還有三天的展期，歡迎愛好藝術的民眾，把握機會，前往世貿三館，參與這場一年一度的藝術盛會。



【展覽訊息】Art Revolution Taipei 2017 第七屆台北新藝術博覽會公眾展覽：2017. 4.15 12：00∼20：00 2017. 4.16 11：00∼19：00 2017. 4.17 12：00∼20：00展覽地點：台北世貿三館（台北市松壽路6號）網 址：www.arts.org.tw



訊息來源：台灣國際當代藝術家協會



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