「全國生活美學盃書法比賽」開始收件！ 獎金優渥，歡迎全國各高中職校以下學生踴躍參加！



(中央社訊息服務20170415 09:38:29)國立彰化生活美學館持續推動藝術向下紮根，並促進地方藝術與文化發展，深耕社區美學理念，提倡書法藝術風氣，特舉辦106年全國生活美學盃學生書法比賽。該項比賽創立於101年，當時辦理以該館輔導區中部四縣市高中職校以下學生為主，至103年該館為擴大鼓勵全國學生參賽，乃增列獎金與擴大區域至全國各高中職校以下學生皆可參加，以鼓勵書法藝術能繼續傳承。



本年度比賽分初、決兩階段，初賽自即日起至106年5月1日 （星期一）截止，依參賽組別與送件規格，將報名表浮貼於作品背後，寄到國立彰化生活美學館(彰化市卦山路18號)。參賽作品字體不拘，書寫作品內容請自選歷代詩詞格言或佳句等文詞。初評將聘請書法名家評審，各組選出50人參加決賽。決賽日期定於106年5月20日（星期六）於該館舉行，比賽題目當場公佈，比賽用紙一律由大會提供，筆、墨、墊布及印章等工具請自備。



誠摯歡迎全國各高中職校以下學生，對書法愛好同學踴躍報名參加，相關資訊請電洽該館服務臺或逕上美學館官網查詢下載簡章或報名表以憑參加。



館址:彰化市卦山路18號；電洽04-7222729轉303詳見網址: http://www.chcsec.gov.tw/(廣告)



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211799.aspx