朝鮮半島緊張 中俄籲各方恢復對話中央社 (2017-04-15 10:11)
（中央社台北15日電）朝鮮半島局勢緊張之際，中國大陸外交部長王毅昨晚與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅說，防止朝鮮半島生戰生亂符合中俄共同利益。兩人呼籲朝鮮半島問題有關各方恢復對話。
根據中國大陸外交部官網新聞稿，王毅14日晚間與拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話，就中俄關係以及敘利亞、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題進行「戰略溝通」。
王毅就朝鮮半島局勢表示，防止朝鮮半島「生戰生亂」符合中俄的共同利益，把各方拉回談判桌是中俄的共同目標。中國大陸願與俄羅斯緊密配合，促使朝鮮半島局勢盡快降溫，推動有關各方恢復對話。
拉夫羅夫說，希望推動朝鮮半島問題有關各方恢復對話，願與中國大陸繼續保持密切戰略溝通與協調。
至於美國日前以敘利亞動用化武為由發動空襲，王毅說，當務之急是對敘國境內化武事件進行獨立、公正和專業的調查，「相信事實真相將大白於天下」。拉夫羅夫也說，希望對此展開公正調查。
北韓今天為太陽節（北韓已故領導人金日成誕辰）舉行大規模閱兵活動，外界預期北韓近期可能進行第6次核試。
在美軍已派卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群赴朝鮮半島海域，美國總統川普（Donald Trump）也揚言華府將自行處理北韓問題的情況下，北京近期多次表達期盼以對話溝通和平解決朝鮮半島問題的立場。1060415
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