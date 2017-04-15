中新網4月15日電 綜合報導，美軍日前在阿富汗東部向極端組織「伊斯蘭國」目標投放了有「炸彈之母」之稱的GBU-43大型空爆炸彈，炸死了36名極端分子。阿富汗當地居民形容，轟炸時宛如發生地震，有人甚至被震暈。

報導稱，這是美軍首次在戰鬥中使用這種美國軍火庫中威力最強大的非核炸彈，也是美國在短短一個星期里，第二度在中東地區直接攻擊目標。本月7日，美國軍艦從地中海發射近60顆巡航導彈，打擊敘利亞的空軍基地，報復敘政府軍發動「化學武器襲擊」，造成眾多平民死傷。

美國國防部發言人斯頓普稱，空軍的MC-130運輸機在阿富汗東部13日晚7時許，向阿富汗楠格哈爾省的阿欽地區投下GBU-43大型空爆炸彈。

美國國防部稱，此次空襲旨在最大程度消滅和摧毀「伊斯蘭國」分子和設施，同時將軍事行動可能對阿富汗政府軍和美軍構成的威脅減到最小。

白宮發言人斯派塞13日在例行記者會上稱，空襲針對「伊斯蘭國」的隧道，主要目的是封鎖這個組織在阿富汗的行動空間。

據估計，「極端組織」目前在阿富汗境內約有600至800名武裝人員，大部分盤踞在楠格哈爾省。之前，派駐阿富汗的美軍已對該地區的伊國目標展開多次空襲。

美軍在阿富汗出動超級炸彈之後，美國總統特朗普形容，此次行動「非常成功」。

阿富汗總統府發言人穆爾塔扎維表示，阿富汗政府事前就知道美軍的投彈計劃。他在社交網站上稱，此次行動「對敵人造成重大傷亡」。阿富汗官員透露，36名極端分子在美軍的轟炸行動中喪命。

報導稱，目前不清楚「炸彈之母」所造成的確切破壞有多大。據阿富汗軍方消息源透露，炸彈爆炸時當地民眾感覺地面震動，有如發生地震，一些人還感覺暈眩。許多居民因為擔心還會有更多的轟炸，紛紛離開家園到別處避難。

特朗普在去年競選總統期間就曾表示，如果當上總統，首要任務就是摧毀在敘利亞與伊拉克的「伊斯蘭國」。

美軍駐阿富汗最高指揮官尼克爾森將軍說，投擲「炸彈之母」的行動是事前與華盛頓官員溝通協商后做出的決定，純粹是一次戰術決定。「這是針對特定目標所使用的正確武器。」

GBU-43大型空爆炸彈，又稱「炸彈之母」，號稱是美軍最強的非核炸彈。大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast bomb）因為字頭縮寫為MOAB，故也被稱為縮寫同樣是MOAB的「炸彈之母」（Mother Of All Bombs）。