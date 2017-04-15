原標題：韓國軍方：密切關注朝鮮太陽節 目前尚無異常動向

[環球網綜合報導]朝鮮4月15日迎來紀念已故領導人金日成誕辰105周年的太陽節。此前有媒體預測，朝鮮可能在當天進行核試驗或發射導彈。對此，韓聯社當天報導稱，韓美軍方都密切關注朝鮮太陽節，加強戒備狀態，目前無異常動向。

韓聯社援引軍方有關人士的話稱，目前還沒有掌握到朝鮮有異常動向，但會密切關注。

報導稱，有觀察認為，朝鮮可能以太陽節為契機進行第6次核試驗或試射洲際導演等高強度挑釁行為。