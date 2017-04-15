美國鋼鐵廠管道破裂泄漏廢水 五大湖恐遭殃北京新浪網 (2017-04-15 07:24)
美國印第安納州一家鋼鐵廠12日泄漏廢水，距離五大湖之一的密歇根湖僅不到100米，引發廣泛擔憂。
今日俄羅斯電視台網站援引美國環境保護局12日發佈的一份聲明報導，這家位於印第安納州波蒂奇的鋼鐵廠泄漏了含有六價鉻的廢水，而這種物質被視為潛在致癌物。
目前，美國環境保護局已著手檢測密歇根湖水質狀況。按照這家鋼鐵廠的說法，廢水泄漏是緣於一條管道破裂，眼下尚不清楚具體有多少廢水遭泄漏。
這家鋼鐵廠已緊急停產，並著手修復管道、回收污染物等。
出於謹慎起見，附近一家自來水廠停止從密歇根湖取水。美國國家公園管理局則下令封閉了可能受到污染的4處湖岸。
這起污染事件引發廣泛關注。美國共和黨國會眾議員弗雷德·厄普頓發表聲明說：「距離密歇根湖如此之近的任何化學物質泄漏，都會引發嚴重關切。」（楊舒怡）[新華社微特稿]
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