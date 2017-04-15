（中央社舊金山14日綜合外電報導）根據美國加州官員公布的更新名單，科技巨擘蘋果（Apple）已加入其他公司行列，獲准在加州測試自動駕駛汽車。



法新社報導，談到自駕汽車，蘋果鮮少透露其野心，執行長庫克（Tim Cook）曾暗示有這項計畫，但針對有關謠傳已久傳言的報導，蘋果都拒絕置評。



蘋果去年底致函政府，透露正在大量投資自駕汽車，並請求當局協助公司更順利研發。



發言人當時透過電郵告訴法新社，蘋果發出此信是因為公司正在「大量投資機器學習與自動系統」。



蘋果料將聚焦於軟體系統，當然也會希望能夠測試汽車內的導航科技，汽車生產則交給合作公司。（譯者：中央社周莉芳）1060415