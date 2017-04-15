[環球網軍事報導]「是西方100%的捏造！」本月4日敘利亞伊德利卜省城鎮汗謝洪遭疑似化學武器攻擊，造成平民重大傷亡，這直接導致美國在7日採用軍事手段攻擊敘利亞空軍基地，引發敘利亞緊張局勢陡然升級。就在各國為是誰發動了化武襲擊在聯合國安理會爭論不休之際，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德13日接受法新社專訪，首度就化武襲擊事件發聲，稱西方媒體對敘政府軍使用化學武器的報導是「100%捏造」。

法新社14日報導稱，採訪中巴沙爾神情放鬆，他表示，「2013年我們就放棄了化學武器，敘利亞現在沒有也不會使用化學武器。在道義上，敘利亞政府永遠不會這樣做。」他指責西方國家，尤其是美國勾結恐怖分子，捏造了化武襲擊事件，並以此為藉口對敘利亞空軍基地發動襲擊。他質疑社交媒體和電視上的圖片及視頻的真實性，「這或許都是演戲」，目的是左右輿論導向並在第二階段發動軍事進攻。

巴沙爾的回應顯然不能令一直批評敘政府的西方國家官員滿意，法國外長艾羅就是其中之一。14日，「艾羅用『100%的謊言』回應巴沙爾」成為許多西方媒體報導的醒目標題，艾羅表示自己「帶著無比驚訝和悲痛的心情觀看了巴沙爾的採訪。聽到的是100%的謊言和說教，100%的殘暴和恬不知恥。」

英國首相特雷莎·梅13日稱，敘利亞政府很可能是本月4日發生在敘伊德利卜省化武襲擊的幕後指使者。據英國廣播公司（BBC）13日報導，梅稱英國科學家通過分析從襲擊現場採集的樣本，認為襲擊使用的「顯然」是沙林毒氣或類似化學毒劑。梅說，英國同美國的觀點一致，即巴沙爾政府實施了這次化武襲擊，「我們認為，巴沙爾政權是唯一有能力實施這種攻擊的一方」。

但英國反對黨工黨黨首科爾賓對此持保留意見，BBC報導稱，科爾賓認為當務之急是儘快組織一次獨立調查，在弄清楚誰是幕後黑手之後，再去討論對其定罪和懲罰的問題。

事實上，俄羅斯等國一直呼籲對伊德利卜化武襲擊事件展開獨立調查，俄新社14日稱，俄羅斯副外長里亞布科夫當天對記者表示：「我們與敘利亞政府一貫主張，國際專家小組應儘快前往化武事件發生地和遭到美國轟炸的敘空軍基地。如真如美國所說，飛機在該基地裝載了有毒彈藥，那麼當地應有相應的設備，也應留有痕迹。」他同時表示：「美國的憤怒情緒表明俄羅斯的正確性。古羅馬有句諺語：如果你很生氣——你就是有錯者」。他表示，俄敘兩國支持禁止化學武器組織派專家前往事發地進行檢查，但這一專家小組中除了安理會常任理事國代表外，還應有伊朗、巴西和印度等國專家參加。

俄羅斯《觀點報》14日報導稱，俄外長拉夫羅夫當天在莫斯科與伊朗和敘利亞外長舉行會談后稱，美國對敘利亞軍用機場的空襲是侵略行為。俄伊敘三國堅持對敘利亞化武襲擊事件進行詳細調查，這一調查應當由禁止化學武器組織主持。他還說：「試圖阻止俄羅斯與伊朗設立獨立委員會進行客觀公正調查的建議，只能說明試圖阻止的人心虛。敘利亞所有化學物質儲備都已銷毀，這一事實已記錄在禁止化學武器組織提交給聯合國安理會的報告中。」他同時強調，俄羅斯將繼續給予敘利亞政府必要支持，以恢復和平、經濟和基礎設施。他說：「我們要求，美國及其盟國尊重敘利亞主權，不要再採取類似於4月7日的行動。」

盲目的軍事打擊行動引發的混亂還在持續。美國《新聞周刊》13日報導稱，敘利亞軍方表示，美國領導的聯軍空襲了極端組織「伊斯蘭國」（IS）控制的一處化學武器庫，引發的毒氣泄漏導致包括平民在內的數百人死亡，但這一說法迅速遭到美軍否認。《紐約時報》此前引述美軍消息稱，由於接獲錯誤情報，聯軍的飛機周二在一次空襲敘利亞行動中，誤炸了盟友「敘利亞民主軍」，造成該組織18名成員死亡。

據俄羅斯衛星網14日報導，敘利亞外交部長助理艾伊曼·蘇桑警告說，目前有5000名來自歐盟國家的極端分子在敘作戰，若他們回國，歐洲將陷入災難。蘇桑稱：「想像一下，這5000名恐怖分子若返回歐洲會怎樣——他們是有可能這樣做的……對歐洲國家和人民的安全穩定來說，那將是一場災難。」