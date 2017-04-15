原標題：朝鮮半島，到了最危險的時候？

美日韓朝的陽謀和陰謀。

開篇：太陽節

5時，平壤大同江邊霧氣重重。環環從羊角島酒店窗口往外看，發現對面江邊有很多打著車燈的車輛在緩慢前行。同時能清楚聽到人群歡呼尖叫的聲音。因霧氣太大，看不清車輛是什麼型號。

早在今天零時零分，環環就聽到窗外傳來了音樂聲。

14日，中國外長王毅在北京表示， 最近一段時間，美韓和朝鮮針鋒相對、劍拔弩張，大有山雨欲來之勢，這種危險局面的確值得我們高度關注和警惕。他說，不管是誰，如果要在半島生戰生亂，那就必須為此承擔歷史責任，為此付出相應代價。

朝鮮半島確實需要緊急降溫！事情正扎堆發生。

13日，美軍在激進組織「伊斯蘭國」（IS）位於阿富汗東部的基地投下了一顆炸彈，這顆炸彈號稱「地表最強非核炸彈」，也被稱為「炸彈之母」。

這就是美軍最厲害的非核武重型炸彈「炸彈之母」。

母親通常與愛聯繫在一起，

但「炸彈之母」只是炸彈，沒有愛，只有死亡和恐懼。

「炸彈之母」代號GBU-43/B，重9.8噸，長9米，帶有GPS導航，爆炸威力相當於11噸TNT炸藥，能將半徑300-500米範圍內的氧氣濃度燒至只有1/3，能有效摧毀碉堡、壕溝等地下目標，在攻擊目標的數百平方米內，能使人致命，在攻擊範圍外圍，也能造成人類肺部及其他部位傷害。

它是目前美軍威力最大的非核武重型炸彈，在2003年攻打伊拉克之前首次測試，據稱是為當時的伊拉克總統薩達姆準備的，但後來一直沒用。

美軍14日宣布，「炸彈之母」炸死了數十名IS武裝分子。

比扔炸彈本身更為重要的是：美軍動用「炸彈之母」是給誰看的？

《今日美國報》認為，這是向朝鮮釋放信號。

韓國KBS電視台也認為，美軍用「炸彈之母」攻擊IS是對朝鮮的警告。

《日本經濟新聞》14分析稱，朝鮮一直在大力推進「軍事設施的地下化」，目的是即使遭受美軍的空襲，也不會像伊拉克和敘利亞一樣倒台。 空爆炸彈爆炸時發出的爆炸氣浪遠遠大於一般規模的飛機搭載型炸彈。使用空爆炸彈進行攻擊的話，衝擊波將波及地下深處。不僅會破壞地下設施內的武器，還會損傷士兵的大腦，導致士兵無法作戰。美軍希望向朝鮮軍隊散播厭戰情緒。

扔出「炸彈之母」之前，美國剛剛向敘利亞政府所屬的機場發射了數十枚「戰斧」導彈，懲罰巴沙爾當局。美國有線電視新聞網得出了這樣的結論：「對美國的敵人，特朗普總統喜歡上了扣動扳機。」

在特朗普政府的瞄準鏡下，下一個是誰？

二、「卡爾·文森」「號

韓國軍方負責人稱，美軍「卡爾·文森」號航母戰鬥群將於本周末抵達朝鮮半島附近海域。特朗普公開表示，如果必要的話，還將派遣核潛艇。如果情況不妙將隨時進行攻擊，這是一種武力示威。特朗普在接受《華爾街日報》採訪時就派遣卡爾·文森」號一事表示，「這是為了阻止朝鮮做出其他行動」。

美國航母「卡爾·文森」號來勢洶洶！

「卡爾·文森」號可搭載24架A/F-18大黃蜂戰機、10架S-3A反潛機等共70架飛機，據悉前往朝鮮半島的打擊群中，還包括2艘導彈驅逐艦以及一艘導彈巡洋艦。多家媒體報導說，」卡爾·文森「號上載有擊斃恐怖組織「基地」頭目本·拉登的美軍特種部隊「海豹突擊隊第六隊」。

或許這是一個噱頭，但仍讓很多人倒吸一口涼氣——美韓兩國一直毫不諱言針對朝鮮的「斬首戰」。

美國許多人認為美國的力量來自航母，朝鮮許多人認為朝鮮的力量來自偉大的領導。

韓國媒體引述朝鮮中央通訊社13日的報導稱，金正恩委員長視察了朝鮮人民軍中負責要人暗殺和設施破壞等任務的特種部隊，表示 「這是激戰前夜的緊張局勢」、「全體人民軍必須自始至終進行戰鬥訓練」 。

三、「太陽節」

4月15日是朝鮮已故最高領導人金日成誕辰105周年，朝鮮將舉行多種紀念活動，並已邀請多國媒體前往朝鮮。朝鮮很可能舉行大規模閱兵式，展示軍力。平壤13日舉行了高層住宅一條街「黎明大街」的竣工紀念活動，金正恩在外國媒體前現身。

美國《華盛頓郵報》：4月15日對朝鮮是一個大日子。

此前數日，朝鮮就已暗示15日將有大事發生。

大事？韓聯社稱，外界預測朝鮮可能在金日成生日「太陽節」（4月15日）之際進行第六次核試驗。

美國全國廣播公司（NBC News）獨家報導稱，美方多位高級情報官員向該電視台爆料，若確信朝鮮將進行核試爆，美軍已準備好先發制人，使用常規武器對朝鮮發動轟炸。

報導稱，美軍已派遣兩艘可發射「戰斧」巡航導彈的驅逐艦在區域就位，其中一艘距離朝鮮核試爆場地僅300英里。美軍的重型轟炸機也已在關島就位，如有需要就會出動攻擊朝鮮。

NBC News的報導引發世界媒體震動，稍後特朗普政府官員否認了這種報導，但五角大樓對報導拒絕發表評論。

在一些分析人士看來，這可能是一種危險的曖昧。

14日，朝鮮外務省副相韓成烈在平壤接受美聯社採訪時表示，只要最高領導班子認為時機成熟，朝鮮隨時都可進行核試驗。 美國若先發制朝，朝鮮不會坐以待斃。同一天，朝軍總參謀部的發言人聲明稱，幾分鐘就足以將包括美軍駐韓烏山、群山、平澤基地和青瓦台在內的邪惡巢穴化為焦土。聲明還稱，特朗普政府瘋狂進行軍事挑釁，已嚴重到萬分危險的程度，無法繼續袖手旁觀。

四、韓國的惶恐

朝核問題被認為始於1993年，事實上，1994年時由於美朝談判極不順利，美國就曾出現對朝鮮先發制人的攻擊論調。時任韓國總統金泳三獲悉后緊急派外長到華盛頓表示反對。

韓國和平合作院理事長丁世鉉曾擔任韓國統一部部長，他披露，青瓦台得出的結論是：

對寧邊核工業園區進行先制攻擊，這一行動本身可以在三天內全部結束。但在寧邊遭到攻擊后，朝鮮一定會利用部署在停戰線附近的遠程火炮和多管火箭炮對韓國首都地區進行反攻，並會發射300公里-500公里射程的短程導彈。這樣，一旦軍事打擊演化成全面戰爭，韓朝將全部變成一片焦土，傷亡情況會比韓國戰爭時期更加嚴重。戰後復建可能需要30年時間，需要投入3000億美元以上的復建資金。

所以，不難理解此次美國先發制人的論調出現后，韓國所有總統候選人為何齊聲反對。

知名朝鮮問題專家維克托曾警告稱，朝鮮軍隊在衝突爆發后的1小時內，可向首爾發動50萬次炮擊。

13日，韓國代行總統職權的國務總理黃教安前往負責「大量懲罰報復戰略」的特戰司令部進行了考察，要求做好「應對緊急情況」的準備。所謂「大量懲罰報復」是去年9月朝鮮進行第五次核試驗后韓國軍方公佈的作戰概念，其主要內容為如果朝鮮進行核挑釁，韓軍將對其發動懲罰性攻擊，徹底剷除朝鮮政權的作戰計劃。

連日來，韓國多家媒體刊登的都是朝鮮半島「不會發生戰爭」的文章，看上去在努力推開一個夢魘，再也沒有什麼人大聲鼓吹藉機統一朝鮮半島了。韓國《中央日報》甚至注意到：每年一到梭子蟹豐收的時節，在仁川延坪島附近海域便會出現進行非法捕撈作業的中國漁船，但最近這些漁船幾乎都消失了。

如果中國漁船出現在韓國海域有讓韓國人安神的功效，下一次韓國海警發現中國漁船時，他們打算放鞭炮慶祝呢？還是開槍呢？

韓國人真正感到害怕的時候，會不會就是朝鮮半島最危險的時候？

五、火中取栗

投機者永遠存在！

14日，日本首相安倍晉三發出警告，稱朝鮮可能已經具備使用彈道導彈發動化學武器攻擊的能力。「存在這樣一種可能性，即朝鮮已經有能力把沙林毒氣裝到彈頭上，並將其發射至目標。」安倍在日本國會這樣表示。他的這番表態其實是在強調平壤在核武計劃之外構成的又一種威脅。

安倍14日警告朝鮮可能使用生化武器。

英國《金融時報》說，安倍的言論似乎表明，他相信平壤已經有能力用大規模殺傷性武器來攻擊日本的城市。 京都龍谷大學社會學教授李相哲表示，自1995年奧姆真理教用沙林毒氣攻擊東京地鐵以來，東京方面一直在追蹤朝鮮的化學戰能力。他認為，首相的話有「深意」。

上周，美國對敘利亞機場發射「戰斧」導彈的理由就是，認為敘利亞政府軍方面使用生物武器造成包括兒童在內無辜者的死亡。

安倍是試圖藉機說服特朗普將「戰斧」導彈射向平壤嗎？

日本內閣官房長官菅義偉14日聲稱，日本高度評價特朗普有關不排除對朝鮮動用武力的立場。俄羅斯科學院遠東所日本研究中心高級專家帕夫里亞堅科說： 朝鮮導彈射到日本，要飛行1000多公里，而到韓國只需要60公里，日本的風險指數遠遠低於韓國。

很簡單，很「日本」。

13日，日本國安會還舉行會議，討論一旦發生危機如何從韓國撤走該國的6萬僑民，並討論時如何應對朝鮮難民擁入日本，擔心其中可能夾雜朝鮮間諜。據了解情況的日本官員稱，除了商務船隻和飛機，日本希望屆時在獲得韓國政府同意後派出軍機和軍艦協助撤僑。

公開討論從韓國撤僑的，日本是第一個。