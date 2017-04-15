原標題：平壤札記|太陽節前日，在萬景台少年宮偶遇大批同胞

環環感受到的 ，依舊是一種有條不紊的平靜。

朝鮮之外，「4月15日『太陽節』朝鮮會有大事發生」的傳言在這幾天不絕於耳，但是在平壤，環環感受到的依舊是一種有條不紊的平靜。

對於在這裏的各國記者來說，大家最關心的是「太陽節」會有什麼活動，會舉行大閱兵嗎？對於環環關於節慶安排的反覆提問，朝方人員一直未透露任何細節。

與其他同行記者交談時，他們也說未得到朝鮮方面的消息。到達平壤的這三天里，記者都沒有看到綵排活動，但也捕捉到一些有關節日準備與慶祝安排的「蛛絲馬跡」。

13日下午，朝方給各國記者安排了參觀烈士孤兒小學的活動。活動完畢回羊角島酒店的路上，經過平壤火車站附近時遇到了交通管制，環環一行人只能下車步行回酒店。

一路上，不斷有軍用敞篷卡車迎面駛來，有的車上軍人戴著白色海軍帽，有的車上軍人臉上畫著迷彩，有的車上軍人拿著榴彈發射器。這些軍人和街邊的百姓互相招手，氣氛十分和諧。「這些軍人是去參加綵排活動的吧？」「『太陽節』肯定有閱兵吧？」看到這麼多軍車和軍人，不少同行發出這樣的猜測。

14日，平壤陰雨綿綿。下午3時左右，環環正在酒店房間里寫稿。忽然，一陣陣歡呼聲不斷從窗外傳來。打開窗戶，酒店正對著的大同江附近的街景如常，沒有看到人群聚集在哪裡，但歡呼聲卻更加清晰。陪同人員說，這是「太陽節」的前一天，肯定是有綵排的。

14日傍晚環環在平壤街頭看到幾乎每個行人都提著一桶食用油，朝方陪同人員說，可能是各個單位在節日期間發的「福利」。

各國記者14日的行程十分普通，都是來朝鮮遊客的標配活動：

乘坐平壤地鐵、參觀萬景台少年宮。

由於上午安排了別的採訪，環環沒能去一睹平壤地鐵的真貌。下午3時40分，各國記者一同乘車出發到萬景台少年宮。從車窗看出去，平壤這天的街景與前兩天差不多，只不過因為下小雨，街上的車都打著車燈，行人或打著傘，或穿著雨衣，行色匆匆。

汽車行駛了約20分鐘就抵達了距平壤市中心8公里左右的萬景台少年宮。這裏已經算是平壤比較偏僻的區域了，少年宮附近高聳著許多至少十幾層的住宅樓。

少年宮的整個建築外形呈半橢圓形狀，據介紹，「是媽媽擁抱孩子」的樣子。走進大廳，就看到一面牆上巨大的領導人語錄，「孩子是國家的寶貝，未來是你們的——金日成」。這是朝鮮前國家領導人金日成於1989年4月15日——也是他的生日——在少年宮的竣工儀式上說的。

少年宮建築非常現代，朝方陪同人員說，這是去年剛重建的。據介紹，平壤總共有兩個少年宮，一個相對較小，在市中心區域；萬景台少年宮佔地面積有26萬平方米，每天5000名6歲至16歲的朝鮮學生來這裏參加課外活動，少年宮總共有148間教室。陪同人員說，來這裏進行課外活動都是免費的。

環環一行人隨後參觀了體操小組、民族樂器小組、聲樂小組等各種課堂，以及朝鮮孩子們在國際上獲獎的作品展覽。每個教室都掛著朝鮮領導人的「指導語錄」，比如跳舞班的是：舞蹈演員需要多練基礎動作——金正日。

在聲樂班，記者一行人聽到了歌詞內容為「我們想當世界上最強大的軍隊，總書記的軍隊」「我從學校回來，媽媽問我得幾分，是5分（朝鮮學生的滿分）」等歌曲。在作品展覽區，環環記者看到了孩子打籃球、夢想乘坐火箭、「我們想當世界上最強大的軍隊」等畫作。

少年宮的「太陽節」氣氛很濃，參觀的最後一個項目是在大約能坐500人的大禮堂觀看演出，禮堂幾乎坐滿了。孩子們的節目有歌舞、樂器演奏（比如吉他、架子鼓）、溜冰表演魔術等。表演的一大主題就是慶祝「太陽節」，比如唱歌詞內容為「『太陽節』真好」、歌頌金日成主席不辭辛苦進行各種指導等歌曲。

可能在外界的想像中，如今正面臨緊張局勢的朝鮮會是座「孤島」，事實並非完全如此：

據介紹，平壤目前還有諸多國際人士，他們正在參加朝鮮舉辦的主體思想國際論壇；這兩天，環環在羊角島酒店看到帶著大包小包的一個西方代表團，像是一群遊客；還有說著粵語的學生團入住酒店；觀看少年宮的演出時，在場觀眾有在日本的朝僑、來自東南亞國家的客人等。

最讓環環想不到的是，在少年宮遇到了「浩浩蕩蕩」的中國遊客。來自廣東的24歲謝先生向記者介紹說，作為旅行團的領隊他是第一次來平壤，13日抵達，17日回程。他的旅行團與來自全國各地的旅行團在上海集合，集體包機乘坐高麗航空到平壤的，總共170多人。

謝先生表示，平壤很乾凈，「看來以前的認識比較片面」。為何在這時候過來？遊客不擔心嗎？對此，謝先生回答說，大部分遊客是為「太陽節」而來，來的客人都不擔心，「不過，旅行團客源因目前局勢受到極大影響，原本20多人滿員的團只有13人」。

64歲的上海金先生表示，平壤讓他出乎意料，沒想像中那麼閉塞落後，酒店設施很完善，不過他不知道「太陽節」。另一名深圳遊客說，在景點看到的都是中國人。一位五六十歲帶著一口江浙一帶口音的遊客在少年宮演出結束時，不停地說：「不虛此行。」