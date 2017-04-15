作者：快訊

在全球產業高度關注「大數據與人工智慧」之下，各國政府和學界也正大力積極的推動相關的投資與研發。為促使臺灣能在此領域中扮演關鍵的角色，也增進中區的產學研發能量，並與世界接軌，亞洲大學特別邀請全球和臺灣領先的產官學研代表，聚焦於健康醫療及金融科技兩大重點領域，於4月13日舉辦「大數據與人工智慧國際高峰論壇」。

本次論壇在上午場次智慧醫療主題中，邀請到美國史丹佛大學Professor Jean-Claude Latombe與Professor Marinka Zitnik、新加坡南洋理工大學副校長Professor Khin Yong Lam及其工程學院主任Professor Tsuhan Chen (陳祖瀚)、Professor Weisi Lin與Professor Miao Chun Yan、中國醫藥大學暨醫療體系許重義董事、臺灣衛生福利部許明暉處長、法國Grenoble醫學院Professor Jocelyne Troccaz等，到場分享大數據與人工智慧在健康醫療的技術研發及突破。

本次論壇在下午場次金融科技主題中，則邀請到金管會蔡福隆處長、立法院許毓仁立委、安侯建業KPMG李祖康協理、勤業眾信Deloitte曾韵副總經理、臺灣金融科技公司Fusion360王可言董事長、臺灣證券交易所黃乃寬副總經理、寶碩財務科技公司劉國安總經理以及中央研究院何建明博士，深入剖析全球金融科技發展趨勢、成功案例與臺灣的機會和挑戰，並共同呼籲以負責任的創新以及生態圈共創臺灣未來!

KPMG安侯建業李祖康協理指出，在過去的12個月裡，領先的100家Fintech公司吸引了146億美元的新增投資。值得注意的是，這些Fintech公司均具有一項特徵-具備顛覆性創新的特質，他們勇於挑戰當前市場、創造有利條件、幫助既有公司提高績效表現，並且在其中的前50名領先Fintech公司中有92%的企業都是金融顛覆者。

Fusion360臺灣金融科技公司王可言董事長更拋出發展國際級金融科技服務的呼籲，認為而生態圈的作法將可讓臺灣快速發展成為一具競爭力、爆發力、進可攻、退可守的國際級金融科技服務。這也說明了王董事長目標於建置一個融合人工智慧、API管理、大數據、區塊鏈以及雲端等尖端技術的共通開放平台(Fusions FinteXchange)。透過這共享平台，創新者可以快速並低價的取得、處理、分析多元資料，運用群創模式，使用平台及生態圈夥伴的APIs，迅速編寫應用程序、提供貼心實用的新型態金融服務。

中央研究院何建明博士認為，金融科技持續成長的主要動力來自金融客戶行為正在改變，以及各種推動服務效率的新科技，包括雲端計算、行動計算、大數據分析預測、機器學習和物聯網等。更重要的是比以往更重視使用者的服務體驗，補位過去金融服務沒有達到的市場。臺灣證券交易所黃乃寬副總經理也指出，金融科技帶來的破壞性創新(disruptive innovation)仍脫離不了商業模式創新、使用者體驗進化、營運流程再造(process reengineering)三大關鍵。