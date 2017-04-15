朝鮮半島局勢緊繃，大陸中央電視台14日報導，中國國際航空將於本月17日起暫停北京─平壤航線的營運，恢復日期未知，引發各界關注。而《環球時報》等陸媒向國航求證後報導，國航相關負責人澄清航線會保留，只是根據客源情況暫時取消了航班。

綜合陸媒報導，國航相關負責人表示，這樣根據客源調整航班的事很常見，有時候客源少，航班甚至會出現空著飛的情形，之後將會根據機票銷售情形調整，若銷售情況良好，隨時會恢復航班。

據了解，中國國際航空自2008年起開闢北京─平壤的定期航線，於每周一、三、五由北京出發往返兩地，但因客源問題也經常取消航班。12日國航才載運了100多名各國記者前往平壤採訪。