富邦悍將和統一獅今在新莊棒球場展開系列賽第2戰，雙方先發由林政賢對上洋投福瑞多，將上演一場精采的土洋大戰。而福瑞多明天將是首次碰上富邦悍將，他能否能延長自己的投球局數，將比賽交到球隊的「勝利方程式」手中，將是左右勝負的關鍵。

林政賢本季目前僅出賽了1場比賽，是在4月2日對上Lamigo桃猿，僅投了4局就挨了2發全壘打、失3分退場，防禦率高達6.75。開季容易被對方打者轟全壘打，是富邦投手的通病，明天林政賢能否改進這個缺點，會是他能繳出什麼樣表現的關鍵。

至於目前已經出賽3場的福瑞多，至今還沒有1場比賽能投完6局，以洋將的標準來看，似乎續航力差了點，儘管被安打數不多，但是容易在1局內被對方給有效串聯攻勢，是他投得有些辛苦的主因。而本戰面對昨天敲出隊史對多安的悍將打線，他必須拿出最好的表現，才能起到壓制的作用。

富邦悍將開季受到傷兵影響，引以為傲的投手戰力無法發揮，尤其又以牛棚影響最大，不過這幾場比賽有逐漸穩定下來的趨勢，幾名後援投手都慢慢地找回了球速和球威，是他們接下來比賽的利多。

至於統一在先發投手續航力較差的情況下，長中繼能否穩住戰局，對球隊來說至關重要。但開季至今林威志的表現都不盡理想，昨日的比賽在5局下他上場接替先發林子崴的投球，但救火不成、反倒讓對手給拉開分差，成為勝負關鍵。因此明天的5、6兩局，仍將是雙方拚搏的重要戰場。