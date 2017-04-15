（中央社巴黎14日綜合外電報導）天文學家指出，1枚大小如直布羅陀巨岩的小行星，本月19日將快速掠過地球；屆時雖將與地球保持安全距離，仍將接近到令人不安程度。



美國國家航空暨太空總署（NASA）發表聲明說：「儘管這枚小行星不可能撞擊到地球，但就這種體積的小行星而言，仍將是非常接近的距離。」



這枚小行星編號為「2014─JO25」，直徑約為650公尺，將在180萬公里以內距離掠過地球，不及地球到月球距離的5倍。



2014─JO25在繞過太陽後，將以最接近的距離飛越地球，然後繼續掠過木星，再掉轉方向，朝太陽系中心飛去。



體積較小的小行星每週都有數次與地球近身而過，至於起碼如2014─JO25一般體積的小行星上次接近地球則是在2004年，當時的圖塔蒂斯（Toutatis）小行星直徑為5公里，以不到地月間4倍的距離掠過地球。



下次再有較大的小行星欺近地球，就必須等到2027年了，屆時直徑800公尺的「199─AN10」將僅以相當地月間的距離飛掠而過，也就是大約38萬公里。1060415