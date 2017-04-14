（中央社記者邱國強北京14日電）央視稍早報導，中國國際航空17日起停飛北京─平壤航線，立刻引發矚目。但大陸媒體隨後向國航查證，國航澄清航線並未停飛，「只是根據客票銷售狀況臨時取消了部份航班」。



綜合環球時報與澎湃新聞等大陸媒體報導，國航還宣稱，「後續將根據客票銷售狀況安排航班」。不過說明的是國航的「相關負責人」，並未具名。



報導提到，這名「相關負責人」的完整說法是，北京─平壤航線「只是根據客票銷售狀況臨時取消了部份航班，後續將根據客票銷售狀況安排航班」。旅客可關注國航官網或撥打國航客服電話，查詢相關訊息。



國航的北京─平壤線每週一、三、五飛行，當天往返。國航12日飛往平壤的班機上，還搭載著100多名應北韓邀請，從北京飛往平壤採訪的外國媒體。



有中國大陸媒體私下告訴中央社記者，如果國航果真自17日停飛北京─平壤線，12日搭乘國航前往平壤採訪的100多名各國記者，「到時候要怎麼回北京？」他看到央視這則報導時，心中便有這股疑問。



這名陸媒表示，如果是因「客票銷售狀況」臨時取消航班，就大致符合航空業慣例。央視先前報導也提到，由於客源問題，國航北京─平壤線也常取消飛行，或是在排定班表時就予以減班，或是在夏季飛行、冬季停飛。



但也有外媒私下表示，國航這時候取消航班，無論如何都會引發揣測，而且是全球揣測。因為全世界都知道，中國大陸是北韓往來最密切的國家。況且，國航宣稱的客票銷售狀況如果「一直不理想下去」，也不是不可能。1060414