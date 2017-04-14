朝鮮半島情勢緊張，中國國際航空今(14)日宣布，將於本月17日開始停飛北京─平壤航線，最後一班航班於14日起飛，返航後已於下午6時抵達北京，目前還無法確定何時復飛。

綜合陸媒報導，中國國際航空自2008年起開闢北京─平壤的定期航線，於每周一、三、五由北京出發往返兩地，是除了北韓國營的高麗航空外，唯一一間營運這條航線的航空公司，但因客源問題也經常取消航班，先前國航也曾對這條航線的班表進行班次刪減或季節性調整。

在中國國際航空停飛後，往返於平壤和中國大陸間的航班就只剩北韓高麗航空所有的平壤─北京、平壤─瀋陽、平壤─海參崴的定期航線和平壤─上海、平壤─丹東的包機航線。