陳偉殷本季二度登板 投3局掉6分換下場公視 (2017-04-14 00:00)
台灣旅美職棒投手陳偉殷今天本季第二度登板，不過表現不理想，投三局被打七支安打，掉六分責失，被換下場。
陳偉殷所屬的馬林魚在第一局就先以四比零領先，不過陳偉殷是投了不好，在二局跟第三局連續被打出安打跟全壘打, 後來被換下場，被打七支安打、掉六分，這場比賽打了16局，花五個多小時，最後大都會9比8獲勝，陳偉殷無關勝敗。
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