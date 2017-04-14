歐霸盃八強土法之戰 場外爆激烈衝突公視 (2017-04-14 00:00)
這星期的足球賽事，不太平靜，歐霸盃八強賽，土耳其球隊，貝西克塔斯，作客法國里昂，賽前球迷發生衝突，警方還施放催淚瓦斯，進行驅離；另外在比利時的比賽，為了預防恐攻，場外也提高，維安層級。
場內比賽還沒開踢，場外球迷先互相較勁，在法國里昂進行的歐霸盃八強賽，作客的土耳其球迷，在場外和法國球迷發生暴力衝突。
法國官方原本就把這場比賽，列為容易發生暴力衝突的賽事；結果佈署了眾多警力，最後還是派上用場，為了控制現場情況，警方只能發射催淚瓦斯，驅離失控的群眾。
另一場在比利時進行的八強賽，現場可以看到揹著步槍的軍人，還有全副武裝的警察，在球場外戒備；搭載球員的巴士，也是由重重警力護送，就是為了預防，類似多特蒙德發生的恐攻事件。
==安德萊赫特球迷 赫爾特曼==
我直覺會聯想到多特蒙德的恐攻
但我現在來到這裡 就不去想它
因為我感到很安全
我想這會是很棒的一場比賽
這場由英超曼聯，來到比利時首都布魯塞爾作客，對決安德萊赫特的比賽，最後平安踢完，兩隊1比1握手言和。
記者 鄭惟仁 報導
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