陳偉殷投3局掉6分 在球場上怒吼自責公視 (2017-04-14 00:00)
台灣旅美，職棒投手，陳偉殷，今年本季，第二度登板，不過表現不理想，投三局，被打七支安打，掉六分責失，被換下場。
陳偉殷，所屬的馬林魚，在一局下，先以滿貫全壘打，取得四比零領先，不過他卻表現不佳。二局上，被擊出五支安打，丟掉四分，被對手大都會追平。三局上，被連續擊出全壘打。陳偉殷看見自己的球，被轟出全壘打牆外，氣得在投手丘上怒吼。投三局換下場，被打七支安打、掉六分，自責分率，也上升到七。這場比賽，打了16局，五小時38分鐘，最後大都會，9比8獲勝，陳偉殷，無關勝敗。
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