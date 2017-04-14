讀賣巨人隊今天作客中日龍隊主場名古屋巨蛋，兩軍戰至9局結束以2:2進入延長賽，延長12局下，中日隊靠著洋砲Alex Guerrero（葛雷諾）在2出局，二、三壘有人局面敲出再見安打贏球，終場中日以3:2險勝，讓巨人苦吞5連敗。

巨人隊拚止敗，今推出洋投Miles Mikolas先發，他主投7局被打8支安打失2分，飆出5次三振，優質先發表現卻無法奪勝。中日大野雄大7.2局狂飆11次三振也十分夠水準。

中日隊7局利用巨人隊中井大介失誤攻下2分，不過巨人隊8局上反攻，中井將功贖罪，坂本勇人高飛犧牲打，把戰局延長。

延長12局下，巨人隊推出宮國椋丞後援，他被大島洋平、亀澤恭平連續安打，Guerrero再見左外野安打，讓巨人隊吞下敗仗。

橫濱DeNA出戰養樂多，兩隊9局打完3:3平手，延長10局下白崎浩之敲出三壘防區再見安打，終場橫濱隊以4:3險勝。

阪神虎隊出戰廣島隊，洋投Randy Messenger主投7局僅失1分，飆出6次三振，加上3局下鳥谷敬敲出3分打點安打，最終以4:2贏球，一口氣打出4連勝佳績，廣島則是中止10連勝。