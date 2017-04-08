▲中華職棒 中信兄弟vs.富邦悍將。（圖／記者葉政勳攝，2017.4.08）

中信兄弟今天在主場洲際球場出戰Lamigo桃猿，猿隊靠著首局王柏融、朱育賢適時安打帶動下，單局拿下4分，不過中信兄弟5局下由林智勝高飛犧牲打追平比分，蔣智賢再敲出左外野安打超前比分，終場中信兄弟就以5:4險勝，拿到本季對戰首勝。

猿隊本季對戰中信兄弟2連勝，不過今天輸了，也讓中信兄弟順利對戰「開胡」。

中信兄弟外野手張志豪攻守都有優異演出，他先在4局下敲出2分砲追分，單場3安猛打賞不說，9局上還有跌倒接球美技，幫中信兄弟守住勝利。

猿隊首局面對中信兄弟伍鐸，林智平靠失誤上壘，林承飛安打後，王柏融右外野安打先馳得點，陳俊秀高飛犧牲打，朱育賢再擊出左外野二壘安打，單局灌下4分。

而他隨即穩定下來，主投7局失4分，被打7安打，6次三振，共用118球完成任務，拿下本季第2勝，勇奪MVP。

猿隊今派出洋投賽格威先發，這也是他今年首度遇上中信兄弟，結果前3局演出9上9下的賽格威，4局下被張正偉二壘安打破功，張志豪敲出反方向全壘打，林智勝也補上一發全壘打，單局攻下3分。

次局賽格威又被挨打，張志豪、彭政閔接連安打，林智勝高飛犧牲打建功，蔣智賢再補上適時安打，一棒逆轉戰局，他投5局失5分，吞下本季首敗。

中信兄弟守護神陳鴻文後援1局無失分，拿到本季個人首次救援成功，也是一大亮點。