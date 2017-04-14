（中央社記者林宏翰新北市14日電）統一獅「選秀狀元」蘇智傑開季至今都在二軍，出賽8場敲出5轟，打擊率達4成19，但總教練黃甘霖不急著把他拉上來，「寧可傷勢完全好了」。



蘇智傑去年下半季加盟，守過二壘、三壘，打擊實力備受期待，但今年春訓前傳出手肘韌帶輕微撕裂，影響開季的出賽機會。



教練團掌握，蘇智傑傷勢復原良好，今天二軍比賽首次擔任一壘手，讓他逐漸習慣傳球的距離，黃甘霖說「等到他確定可以擔任三壘守備，就可以升上一軍」。



蘇智傑春訓受到傷勢影響，守備練習只接沒傳，黃甘霖說，現在讓他在二軍把傳球的感覺「補回來」，教練團的角色是幫助他，而不是讓他拖著傷痛勉強比賽。



黃甘霖以代總教練的身分，帶領統一獅打出新氣象，「明確角色定位」是他最主要的理念，讓選手打球有安定感。



在黃甘霖的規劃中，蘇智傑定位三壘、一壘，目前一壘手有高國慶、買嘉儀、鄧志偉競爭，陳鏞基也是移防一壘的人選，而指定打擊固定由潘武雄擔任，因此蘇智傑要靠自己的守備，爭取一軍位置。



統一獅近10戰拿下8勝，比賽後半段就算落後，還能逆轉對手，黃甘霖歸功於「球隊氣氛很好」，選手的心理素質、抗壓性佳，教練團與選手有默契「不用多說什麼，就知道彼此想法」。1060414