中華職棒／郭恆孝球威下降 蔗總：去年投太多NOWnews今日新聞 (2017-04-14 21:04)
統一獅今年牛棚稀缺左投，僅靠著小將林航扛重任，而去年在中繼位置上有不錯表現的郭恆孝，今年則仍未在一軍出賽。根據總教練黃甘霖表示，應該是去年投太多，導致本季球威下降，仍需要一段時間調整。
「郭恆孝的問題應該是因為去年投太多，整個球質、球速、角度全都沒了。」蔗總表示，目前郭恆孝目前狀態還沒回復到去年的身手，仍需要在二軍調整一段時間。
郭恆孝去年主投44又1/3局，防禦率5.89，奪下4個中繼點，同時也有3個救援失敗，左投屬性讓他成為球隊牛棚中的重要戰力，是教練團調度上的一枚活棋。
上賽季他共用了821球、面對220個打席，大約和老大哥王鏡銘差不多(225,830)，是否因為投球量過大導致其今年狀況下滑，還要再觀察。
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