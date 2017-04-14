戴資穎直落二擊敗佐藤?香拚進4強中央社 (2017-04-14 21:30)
新加坡羽球超級系列賽，圖為台灣羽球女將戴資穎以直落二擊敗日本好手佐藤?香拚進4強。中央社記者黃自強新加坡攝 106年4月14日
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