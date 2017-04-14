日本好手佐藤?香力拚戴資穎落敗中央社 (2017-04-14 21:30)
新加坡羽球超級系列賽，日本好手佐藤?香（圖）不敵世界排名第1的台灣羽球女將戴資穎，以14:21、19:21落敗，無緣晉級。中央社記者黃自強新加坡攝 106年4月14日
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