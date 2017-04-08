中華職棒／林智勝、張志豪開轟 中信兄弟強攻領先猿NOWnews今日新聞 (2017-04-14 20:37)
中信兄弟今天在主場洲際球場出戰Lamigo桃猿，猿隊靠著首局王柏融、朱育賢適時安打帶動下，單局拿下4分，不過中信兄弟5局下由林智勝高飛犧牲打追平比分，蔣智賢再敲出左外野安打超前比分，目前以5:4領先1分。
猿隊首局面對中信兄弟伍鐸，林智平靠失誤上壘，林承飛安打後，王柏融右外野安打先馳得點，陳俊秀高飛犧牲打，朱育賢再擊出左外野二壘安打，單局灌下4分。
而他隨即穩定下來，主投5局失4分，被打7安打，3次三振，目前為勝投候選人。
猿隊今派出洋投賽格威先發，這也是他今年首度遇上中信兄弟，結果前3局演出9上9下的賽格威，4局下被張正偉二壘安打破功，張志豪敲出反方向全壘打，林智勝也補上一發全壘打，單局攻下3分。
次局賽格威又被挨打，張志豪、彭政閔接連安打，林智勝高飛犧牲打建功，蔣智賢再補上適時安打，一棒逆轉戰局。
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