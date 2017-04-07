▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

中華職棒14日於新莊開打，由富邦悍將對決統一7-ELEVEn獅，靠著胡金龍、吳宗峻開轟帶頭，富邦5局打完暫以12：4領先。

富邦此役推出神盾先發，但他在2局上半便遭遇亂流，陳鏞基率先安打上壘，隨後郭峻偉、唐肇廷接連安打敲回2分，「Take」潘武雄再補上一支左外野深遠二壘安打帶有2分打點，統一取得4：0領先。

統一先發投手林子崴開賽表現神勇，連續送給富邦3張老K，沒想到2局下便遭富邦追回2分，3局下半再度遭遇砲擊，一、二壘有人的狀況下胡金龍大棒一揮，擊出左外野3分打點全壘打，隨後吳宗峻再補上一支陽春砲，富邦反倒以6：4超前。

此役擔任先發左外野手的吳宗峻不僅打擊開轟，守備也有好表現，5局上半統一當家第四棒高國慶擊出深遠飛球，吳宗峻高高躍起、手扶著全壘打牆將球接殺，化解失分危機。

富邦5局下半攻勢再起，林哲瑄、林益全接連安打，也讓統一將林子崴換下，但接替投球的林威志也未能穩住陣腳，滿壘的狀況下投出4壞球保送，高孝儀、林哲瑄再連續安打，富邦一口氣添得6分進帳，取得大幅領先。

總計神盾5局投完共用84球，被擊出9支安打責失4分，在隊友的火力支援下暫時成為勝投候選人。

林子崴則是先發4.1局便被擊出8支安打責失8分，在承擔敗投責任的狀況下退場。