中俄關係回溫 蒲亭將出席一帶一路論壇中央社 (2017-04-14 20:38)
（中央社台北14日電）中國大陸媒體報導，俄羅斯總統蒲亭同意接受中國大陸國家主席習近平的邀請，參加5月北京舉行的一帶一路論壇，這也破除外界對中俄關係生變的揣測。
人民日報報導，中國大陸國務院副總理張高麗昨天與蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科會晤。
張高麗表示，此行的主要任務在全面梳理中俄在能源、投資、財經領域的合作成果，積極探討落實兩國元首重要共識的新舉措，並為習近平與蒲亭的會晤準備更多成果。
他並指出，一帶一路國際合作高峰論壇將在5月14到15日在北京舉行，中國大陸視俄羅斯為一帶一路沿線重要合作夥伴，會為蒲亭出席論壇做細緻周到的安排。
蒲亭則回應，很高興應習近平之邀前往中國大陸出席論壇，也期待雙方在現有合作基礎上，進一步開拓新的合作領域，為中俄全面戰略協作夥伴關係增加新動力。
由於中國大陸日前在聯合國安理會針對敘利亞化武問題決議草案上，並未和盟友俄羅斯站在一起，而是投下棄權票，美國還對中國大陸這項舉動給予肯定，外界揣測中俄關係是否生變。
在蒲亭同意5月出席北京一帶一路論壇之後，俄羅斯衛星網報導，習近平計畫在7月回訪，中俄關係看來並未受到最近國際局勢變化的影響。1060414
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Royal Elastics】男-Icon Racing Series 休閒鞋-白/黑/綠
- MY傢俬 現代白色2.7尺開放式系統書櫃
- 【CASIO 卡西歐】帥氣賽車三眼計時黃面款(EF-511D-9AVDF)
- 【華陀扶元堂】龜鹿熬雞精(12瓶/盒)x3
- LONGCHAMP MARINIERE水手系列條紋棉麻繩索造型背帶HOBO肩包
- 【高雄寒軒國際大飯店2F茶苑】2人自助下午茶(1套4張、1張券
- 【Audi 奧迪】29吋新蜂巢格8輪360度~行李箱旅行箱 LT-71529
- ROYAL CANIN法國皇家 貴賓幼犬PRPJ33 狗飼料 3公斤 X 2包
- 百變金鋼 六層重網鍍鉻鐵架120x60x150cm
- MONTAGUT-情雅花尊-精梳棉-雙人四件式薄被套床包組
通訊：中國地鐵首次「開進」洛杉磯【北京新浪網】
台灣再陷「斷交」危機?巴拿馬代表離台無人接任【北京新浪網】
國際油價面臨的諸多不確定性【北京新浪網】
美媒：無人機快遞將促進農村消費，或改變行業遊戲規則【北京新浪網】
伊拉克：IS內部發生重大分歧 其頭目巴格達迪被取代【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》