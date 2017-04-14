（中央社台北14日電）中國大陸媒體報導，俄羅斯總統蒲亭同意接受中國大陸國家主席習近平的邀請，參加5月北京舉行的一帶一路論壇，這也破除外界對中俄關係生變的揣測。



人民日報報導，中國大陸國務院副總理張高麗昨天與蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科會晤。



張高麗表示，此行的主要任務在全面梳理中俄在能源、投資、財經領域的合作成果，積極探討落實兩國元首重要共識的新舉措，並為習近平與蒲亭的會晤準備更多成果。



他並指出，一帶一路國際合作高峰論壇將在5月14到15日在北京舉行，中國大陸視俄羅斯為一帶一路沿線重要合作夥伴，會為蒲亭出席論壇做細緻周到的安排。



蒲亭則回應，很高興應習近平之邀前往中國大陸出席論壇，也期待雙方在現有合作基礎上，進一步開拓新的合作領域，為中俄全面戰略協作夥伴關係增加新動力。



由於中國大陸日前在聯合國安理會針對敘利亞化武問題決議草案上，並未和盟友俄羅斯站在一起，而是投下棄權票，美國還對中國大陸這項舉動給予肯定，外界揣測中俄關係是否生變。



在蒲亭同意5月出席北京一帶一路論壇之後，俄羅斯衛星網報導，習近平計畫在7月回訪，中俄關係看來並未受到最近國際局勢變化的影響。1060414