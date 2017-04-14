（中央社記者邱國強北京14日電）北韓局勢緊張下，中國大陸中央電視台今晚報導，由中國大陸官方經營的中國國際航空，17日起將暫停飛行北京往返平壤航線。至於何時恢復尚未確定。



報導指出，由於國航北京─平壤航線並非每天都有班次，因此今晚6時從平壤返回北京的班機，將成為國航暫停平壤航線前的最後一班班機。



在國航暫停營運後，隸屬北韓官方的高麗航空公司，將成為唯一一家經營北京─平壤線的航空公司。



國航的北京─平壤線每週一、三、五飛行，當天往返。國航12日飛往平壤的班機上，還搭載著100多名應北韓官方邀請，從北京飛往平壤採訪的外國媒體。



報導指出，由於客源問題，國航北京─平壤線2008年開闢後，也曾取消飛行。以往也曾在排定班表時予以減班，或是夏季飛行但冬季停飛。1060414