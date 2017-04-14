戴資穎星國羽球超級系列賽獲勝晉級中央社 (2017-04-14 20:50)
新加坡羽球超級系列賽，台灣羽球女將戴資穎（圖）14日賽事中發揮正常水準，擊敗日本好手佐藤?香拼進4強。中央社記者黃自強新加坡攝 106年4月14日
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