戴資穎星國羽球超級系列賽拚進4強中央社 (2017-04-14 20:50)
新加坡羽球超級系列賽，台灣羽球女將戴資穎（圖）14日賽事中，對戰日本好手佐藤?香獲勝拚進4強。中央社記者黃自強新加坡攝 106年4月14日
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