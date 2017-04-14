（中央社記者林宏翰台北14日電）2017年戰酒盃全國飛鏢公開賽16日在新北市的板樹體育館進入最後決賽，並將選出代表隊，參加30日在同場地舉行的國際飛鏢邀請賽。



菲力斯國際有限公司與「戰酒」合辦，全國飛鏢公開賽經過2個月在全國18縣市點燃戰火，共有200多名選手晉級，代表各縣市參加16日的決賽。



決賽的獎金及獎品總額超過新台幣10萬元，並將選出「戰酒台灣代表隊」，參加30日在同場地舉行的「戰酒盃國際飛鏢邀請賽」。



戰酒盃國際飛鏢邀請賽有來自美國、澳洲、紐西蘭、葡萄牙、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、中國大陸、香港等地高手參賽，獎金及獎品總值超過20萬元。1060414