（中央社記者黃自強新加坡14日專電）新加坡羽球超級系列賽，中華台北女單戴資穎今天擊敗對手拚進4強，她指出，這場比賽發揮出滿正常水準，希望下一輪比賽能持續維持。



戴資穎晚間對決日本好手佐藤?香（Sayaka Sato），雙方拚勁十足，最後以21:14、21:19獲勝。



對於媒體詢問第2局表現及對手追分情形，戴資穎說，當時並沒有特別想什麼，就是希望自己盡快穩住，把比賽打完。



另外，對於明天持續進行的賽事，戴資穎說，只要自己能控制失誤，不論對手是誰也不會那麼難打，很多時候是自己失誤造成失分或落後。1060414