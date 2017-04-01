中華職棒／打擊確實在進步 蔗總：以前打1、2分都困難NOWnews今日新聞 (2017-04-14 19:58)
中華職棒去年迎來可怕的打擊年，除了大家質疑的「彈力球」影響外，不少人都認為打者的實力確實有進步，獅隊總教練黃甘霖就表示，過去中華打者要在國際賽打1、2分都困難，現在一場比賽都能打不少分了，球可能有一定的影響，但不能忽視的是聯盟整體打擊實力的進步。
「以前要遇到(球速)150以上的就覺得很快了，這幾年選手看比較多，慢慢都跟的上了。」黃甘霖認為，中華隊打者以前遇到球速稍快的投手，往往就會被壓制，但現在在國際賽對上各種類型的投手，都能有一定的打擊能力，進步是看的見的。
另外他也表示應該要多給本土投手機會，現在球隊都習慣給洋將佔3個先發名額，土投就比較難有表現的舞台，可是洋將投出身價後，就去日韓打比賽，對台灣職棒聯盟提升並無太大幫助。
而如果多給本土投手們一些機會，他們就有機會能打出來，實力和自信才能得到增長，這對台灣棒球圈的發展是好事。
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