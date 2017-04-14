（中央社記者黃自強新加坡14日專電）新加坡羽球超級系列賽，中華台北女單戴資穎今天擊敗對手，拚進4強，持續挺進冠軍之路。



戴資穎晚間對決日本好手佐藤?香（Sayaka Sato），雙方拚勁十足，戴資穎最後以21:14、21:19獲勝。



不過，中華台北混雙、男雙組合賽事成績並不理想，可惜未晉級。混雙組合王齊麟和李佳馨不敵南韓選手金基正（KimGi Jung）、申昇瓚（SHIN Seung Chan），以13:21、11:21敗陣。



男雙組合世界排名第10的李哲輝和李洋對陣世界排名第1的印尼選手馬庫斯（Markus Fernaldi Gideon）和山買亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），結果以16:21、14:21落敗。1060414