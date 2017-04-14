KKT盃女子高球賽 台將首輪表現不佳中央社 (2017-04-14 19:22)
（中央社記者李晉緯台北14日綜合報導）台灣高球女將蔡佩穎、姚宣榆、劉依貞今天在KKT盃女子公開賽首輪都打出高於標準桿的成績，3人分別排在並列40名、並列75名、並列104名。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金1億日幣（約新台幣2784萬元）的KKT盃女子公開賽（KKT Cup Vantelin Ladies Open），當地時間14日起在日本的熊本縣進行3回合共54洞的賽事。
蔡佩穎首輪抓下2隻小鳥，吞下3個柏忌和1個雙柏忌，打出高於標準桿3桿的75桿，並列40名。
姚宣榆今天沒有抓下小鳥，還吞下4個柏忌和1個雙柏忌，打出高於標準桿6桿的78桿，並列75名。
劉依貞首輪只抓下1隻小鳥，但吞下5個柏忌、2個雙柏忌和1個三柏忌，打出高於標準桿11桿的83桿，並列104名。
日本女將上田桃子（Momoko Ueda）今天抓下3隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，獨居領先位置。1060414
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