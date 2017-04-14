中華職棒／怕傷勢惡化 鄭鎧文歸期未定NOWnews今日新聞 (2017-04-14 19:12)
統一獅主砲鄭鎧文日前被觸身球打到受傷，因而暫時下二軍休養，根據總教練黃甘霖表示，鄭鎧文目前還沒有開始進行守備和打擊的訓練，他還很年輕，不希望因此而影響到其之後的生涯，會耐心等到他完全恢復再開始練習。
當談到什麼時候會讓他回歸時，黃甘霖表示這種事情很難說，不過這種等級的選手，教練團當然都希望他能早日歸隊，畢竟他的火力是球隊所需要藉助的。
鄭鎧文本季敲出6發全壘打，在全壘打榜上僅落後給蔣智賢的7發，是球隊陣中最有「一棒出牆」能力的打者，少了他對獅隊的火力來說，勢必會產生一定的影響。
不過黃甘霖在接受訪問時也提到，鄭鎧文生涯畢竟還很長，對受傷這種事必須小心翼翼，不要因為揠苗助長讓傷勢惡化，才是最重要的事。
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