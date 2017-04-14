新加坡羽賽／戴資穎復仇成功 直落二晉級四強NOWnews今日新聞 (2017-04-14 19:24)
新加坡超級羽球公開賽14日進行女單第3天賽事，世界球后戴資穎面對去年曾擊敗自己的日本好手佐藤冴香，成功以21：14、21：19，直落二搶下勝利，晉級四強。
本場比賽前兩人曾在國際賽場上交手5次，由戴資穎拿下4勝1敗的對戰優勢，不過兩人最近一次交手是在2016年9月21日的日本公開賽，當時佐藤冴香是以直落二取勝。
「小戴」此役復仇心切，開局便先取得11：4領先拉開比數，雖然佐藤一度將分數追近至只有3分之差，但戴資穎並未給予對手任何機會，一口氣以20：12率先聽牌，即便佐藤鼓起餘勇連追2分，依舊讓戴資穎以21：14拿下第一局。
第二局佐藤發揮纏鬥精神，即便戴資穎一度以11：6拉開領先，佐藤都能再將比數拉近，更在「小戴」取得賽末點時接連得分，將比數追近至20：19，僅有1分之差。
所幸戴資穎並未慌了手腳，穩定拿下最後1分，耗時34分鐘直落二拿下勝利，報了前次交手以直落二輸球的一箭之仇。
這也是戴資穎在超級賽中的跨季15連勝，下一場比賽將會對上來地主新加坡的選手張蓓雯。
另外同樣來自台灣的男雙選手李哲輝、李洋，以及混雙選手王齊麟、李佳馨今日皆敗下陣來，戴資穎也成為新加坡超級羽球公開賽唯一倖存的台灣選手。
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