（中央社記者陳家倫上海14日電）中國國民黨主席選舉競爭激烈。由上海台商、民間人士發起的國民黨主席洪秀柱後援會將於5月13日成立，成立大會預計100人出席，大陸全國台企聯總會長王屏生將到場站台。



國民黨黨主席選舉5月20日投票，上海台商、民間人士5月13日將成立「柱選國民黨主席後援會」，活動預計席開10桌。晚宴由上海市台灣同胞投資企業協會副會長胡興中贊助。



據了解，中國大陸台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）總會長王屏生確定出席活動；此外，上海市閔行、浙江省嘉興、江西省南昌、吉林省等地的台協會長、副會長、秘書長也將到場，活動預計共100人出席。



後援會工作人員表示，國民黨在2014年九合一選舉中遭遇挫敗，當時洪秀柱願意站出來帶領國民黨，讓很多大陸台商、民間人士相當感動，因此有意組織洪秀柱後援會給予支持，直到最近才選定日期。



洪秀柱因為台灣的行程緊湊，尚未決定是否親自到上海。儘管如此，後援會工作人員指出，今天一早才剛開放報名，5小時就吸引近40名「柱粉」參加；未來希望各地都能有洪秀柱後援會，上海只是一個開始。



國民黨主席選舉競爭激烈，已有6人完成領表，包括洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、國民黨前副主席詹啟賢、前副總統吳敦義、前立法委員韓國瑜、潘維剛。1060414