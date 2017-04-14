再談北韓局勢 大陸外長：高度警惕中央社 (2017-04-14 18:39)
（中央社台北14日電）朝鮮半島局勢緊張，鄰近的中國大陸高度關注。中國大陸外交部長王毅一連2天談及北韓局勢表示，最近美國、南韓與北韓間劍拔弩張，大有山雨欲來之勢，這種危險局面值得高度關注和警惕。
北韓可能在15日太陽節，亦即已故領導人金日成誕辰進行第6次核試。美國警告戰略耐心已經用盡，並派遣卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群前往朝鮮半島海域，緊張局勢不斷升溫。
王毅昨天就曾針對朝鮮半島局勢發出警告表示，武力無法解決朝鮮半島問題，無論誰挑起緊張局勢或持續在地區「製造麻煩」，都必須承擔歷史責任。
新華社報導，王毅在與法國外交部長會晤後的記者會上表示，中國堅決反對任何加劇局勢緊張的言行，歷史一再證明武力解決不了問題，對話才是唯一出路。
他表示，在朝鮮半島議題上，不是誰放出的話更狠，誰揚起的拳頭更大，誰就能贏。一旦真的發生戰亂，結果只會是多輸，沒有誰能夠成為贏家。
王毅呼籲各方不管是在口頭還是行動上，都不要再相互刺激，相互威脅，不要將事態搞到難以挽回和不可收拾的地步。
他並指出，中國方面注意到包括重啟對話談判在內的理性聲音開始回歸，這正是努力尋找和應該抓住的機會。
王毅表示，中國大陸已經提出「雙軌並進」思路以及作為啟動對話第一步的「雙暫停」倡議，中方願進一步細化，適時提出可操作的具體方案，也願以開放態度接受各方有益建議。復談方式可以靈活，只要是對話，正式或非正式、一軌或二軌、雙邊或三方、四方，中方都願給予支持。1060414
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