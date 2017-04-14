（中央社記者邱國強北京14日電）中國大陸外交部發言人耿爽今天針對北韓局勢說，聯合國決議非常明確地要求北韓放棄所有核計劃；中國大陸呼籲有關各方要保持冷靜，採取加劇緊張的行動是不負責任且危險的。



此外，耿爽針對「六方會談」中國大陸代表武大偉離開南韓後是否轉往北韓斡旋說，「我不掌握有關情況」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，北韓局勢仍是媒體提問焦點。有媒體問到，北韓已準備好再進行核試，且已開始疏散民眾，中國大陸對此是否有因應準備？耿爽並未正面作答，僅指「注意到了有關報導，也一直在密切關注有關動向」。



耿爽說，聯合國安理會通過的有關涉及北韓決議，明確要求北韓要放棄所有核計劃，停止所有相關活動，「這點是有非常明確的規定的」。



他指出，當前朝鮮半島局勢複雜敏感，中國大陸多次呼籲有關各方都要保持冷靜克制，不要採取可能加劇朝鮮半島局勢緊張的行動。類似這樣的行動，都是「不負責任」的，也將是「危險」的。



此外，耿爽並針對終端高空防衛系統（THAAD）設備運抵南韓表示，自從美國與南韓決定部署THAAD以來，朝鮮半島局勢「不是趨於緩和了，而是更加緊張了」，南韓處境「不是更加安全了，而是面臨更大的威脅與挑戰」。



他說，中國大陸再次強烈敦促美韓立即停止部署，中方將採取「必要措施」，維護國家安全利益和地區戰略平衡。1060414