（中央社記者張謙香港14日電）美國軍方在阿富汗首次投下號稱「炸彈之母」的最大型傳統炸彈GBU-43/B，陸港一些專家和分析文章認為，這是向北韓示警。



大陸新浪網今天報導美軍在阿富汗投下這枚巨型炸彈時，標題就用了「或向朝鮮發出強烈信號」。



報導並表示，在處理緊張的朝鮮局勢時，「美軍或許也將用這種炸彈撬開北韓的地下核設施」。



香港鳳凰衛視評論員宋忠平今天接受中央社記者訪問時表示，這種巨型炸彈針對地下指揮系統，北韓有眾多地下軍事目標，「這個指標性（針對北韓）還是很強的」。



香港軍事評論員梁國樑受訪問時也指出，一旦美軍採取武力解決北韓核問題，除了雲爆彈（亦即GBU-43/B大型空爆炸彈）是一個選項外，可能會使用更高級的溫壓彈。溫壓彈會產生高溫和高激波，銷毀核設施而不會造成放射性汙染。



GBU-43/B大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb，MOAB），被暱稱為「炸彈之母」（Motherof All Bombs），是由1.8萬磅黃色炸藥（TNT）造成巨大爆震波，威力驚人。美軍方面指出，這種炸彈是歷來在作戰中動用的最大非核子炸彈。



梁國樑說，近日外界傳出，中國大陸、美國和俄羅斯已就北韓問題找到共識，就是朝鮮半島必須無核化。



就美國而言，它已經放棄外交途徑解決這個問題。



目前北京當局仍然尋求外交途徑化解危機。外傳北韓提出3方面要求，一是經濟利益，二是安全保障，三是以3年時間銷毀核武。



但傳言表示，北京當局要求北韓以3個月的時間銷毀核武，並爭取北韓在最近2、3個星期內作出承諾。



梁國樑說，以上傳言的確切性很高。



他猜測，中國大陸和北韓的外交談判成功率是一半一半，而如果北韓最終拒絕，北京方面就可能會放棄外交斡旋。



外電報導，美國國防部表示，美軍於當地時間13日晚間7時32分在實戰中首度投擲GBU-43/B大型空爆炸彈，目標是一處伊斯蘭國（IS）在阿富汗的地道。



美軍首次在阿富汗使用這種巨型炸彈之際，正值朝鮮半島局勢緊張，北韓因為多次進行核試，外界猜測美軍是否會單方面打擊其核設施。1060414