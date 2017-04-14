（中央社台北14日電）新華社報導，中國大陸最高人民檢察院今天公布，日前經審查決定以涉嫌受賄罪立案偵查中共江蘇省委前常委、前常務副省長李雲峰，並採取強制措施（限制人身自由）。



報導說，案件偵查工作正在進行。



根據公開資料，李雲峰1957年3月生，江蘇句容人，長期在江蘇任職，2011年3月起擔任中共江蘇省委常委、常務副省長。



中共中央紀律檢查委員會2016年5月30日公布，李雲峰涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。



據中國大陸財經網報導，李雲峰當天中午被中共中紀委辦案人員從江蘇省政府辦公室帶走。儘管李雲峰早在2015年初就謠傳被調查，但深耕江蘇官場多年的李雲峰在公開場合表現如常。



報導引述接近李雲峰的人士表示，李雲峰好酒且酒量大，甚至帶著酒氣參加中共江蘇省委常委會。李雲峰與不少江陰籍老闆交好，常到江陰市政府駐南京辦事處吃飯喝酒、打牌，參加飯局的基本都是官員和老闆。



中共中紀委7日公布，李雲峰嚴重違反政治紀律，公款大吃大喝，多次違規出入私人會所，利用職務便利為他人謀取利益並收受財物，縱容默許家屬收受禮品，決定給予開除黨籍、公職（雙開）處分。1060414