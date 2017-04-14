福建男愛上川菜 竟找到重慶親生父母中央社 (2017-04-14 15:29)
（中央社台北14日電）中國大陸福建省一名男子長期飲食清淡，不料吃過一次四川麻辣烤魚立刻被征服，也讓他懷疑小時候是否從四川被拐賣到福建。
他2009年開始尋親，直到最近透過人臉辨識與DNA比對，找到住在重慶的親生父母。
大陸中央人民廣播電台報導，33歲的胡奎住在福建，全家飲食一直很清淡，他卻在吃過一次麻辣烤魚後，被麻辣征服，於是懷疑自己是不是從四川被拐賣到福建。
胡奎說，印象中幼年時曾坐一次長途火車，因此懷疑自己是遭拐賣到福建。
他2009年開始在尋人網站上刊登自己的資料，而重慶一家人今年初也在同個網站上刊登尋人啟事，網站業者隨後透過人臉辨識技術將雙方配對。
重慶這戶人家表示，當年走失的孩子原名叫富貴，而以福建口音念「富貴」正好類似「胡奎」，因此懷疑胡奎正是他們失蹤多年的孩子。之後雙方透過DNA辨識技術確認了血緣關係，胡奎也終於找到親生父母。
這則新聞在大陸社群網站微博上引起討論。有網民大呼「導演快來拍一部『舌尖上的DNA』」，也有人調侃「我那麼愛買衣服，應該是（阿里巴巴集團創辦人）馬雲爸爸家的，到底是誰，把我從馬雲爸爸身邊帶走的，快送我回去！」1060414
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