（中央社台北14日電）美國「國家利益」雜誌網站日前報導，中共軍方正在開發可攻擊衛星的太空雷射武器，為未來的「光學戰」做準備。陸媒今天引述專家說法指這是「炒作」，美國才是雷射武器的始作俑者。



「國家利益」（The National Interest）官網12日以「準備迎接中國的雷射武器庫」為題報導，北京正在發展所謂的定向能武器（DEW），包括威力強大的雷射、電磁軌道砲和高功率微波武器，鎖定摧毀美國的情報網、通訊和導航衛星。



報導提到，「中國光學」期刊2013年12月刊登3名研究者的文章，揭露太空雷射槍的概念。這些任職中國科學院長春光學精密機械與物理研究所的作者寫道，在未來戰爭中，開發反衛星武器（ASAT）非常重要。



這篇文章還透露，中國大陸2005年就在新疆成功測試以陸基雷射武器「弄瞎」一顆低軌道衛星。



華府智庫國際評估暨戰略中心（IASC）中國武器專家費學禮（Richard Fisher）3月在美國國會作證時披露，中國大陸正在發展雷射武器，並警告上述文章意味北京希望全世界認為中國大陸能迅速在太空軍事化。



報導指出，中國大陸的太空計畫有支持民用和軍用需求的雙重用途，例如神舟太空船就用來執行軍事任務，未來的太空站也會有軍事應用。可以想見，中國大陸能向地球軌道發射偽裝成實驗艙的雷射槍。



費學禮當時說，「中國政府為欺瞞全世界建造太空站的真正目的，將毫不遲疑用太空人的生命當掩飾。」



中國大陸環球網今天引述大陸一名未具名專家報導，美國1980年代的「星戰」計畫就包括太空定向能武器，應該說美國是雷射武器的始作俑者和領跑者，「國家利益」提到的中國版太空雷射武器「只是學者的設想而已」。1060414