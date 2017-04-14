（中央社記者邱國強北京14日電）中國大陸強力肅貪，各級官員只好將收到的禮品上繳。武漢市官方15日將拍賣這些上繳禮品，其中容量64GB的全新iPhone 6 Plus手機，底價僅人民幣2000元（新台幣約9000元）。



楚天都市報報導，除了iPhone 6 Plus外，6瓶茅台酒的拍賣總底價也只有1200元。而中國大陸市售的茅台酒，每瓶單價多半高於1000元。



在這次拍賣的禮品中，底價最高的是1只歐米茄（Omega）金表，為7萬3170元；但也有部分拍賣品將不設底價。



報導指出，武漢市15日上午將舉行的公務人員上繳禮品拍賣會，是2016年11月以來的第2場。這次拍賣將包含上述手機、白酒、腕表在內的287件物品，多於第1場的222件。



報導說，這次拍賣的上繳禮品包括購物卡、金銀珠寶首飾、腕表、紀念幣、郵票、書畫工藝品、電子產品、服裝、箱包、鞋類、酒類等。



其中，購物卡、一般卡券最多，1張中石化的加油卡，卡內金額達6萬9325元。而這些有值卡將以卡內儲值的7.8折起拍，因此這張加油卡的起拍價為5萬4074元。1060414