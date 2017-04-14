（中央社台北14日電）美國總統川普日前改口說中國大陸不是「匯率操縱國」，中國大陸學者達巍認為，川普釋出善意，中美關係不確定性減少，但能否像過去美國換總統後開低走高，北韓與中美經貿問題是關鍵。



川普（Donald Trump）在華爾街日報12日刊出的專訪中一反先前態度表示，美國政府不會在即將公布的報告中將中國大陸列為匯率操縱國，並說指控北京操縱匯率可能破壞美中因應北韓問題的談判。



中國大陸環球時報今天報導，中國現代國際關係研究院美國研究所所長達巍說，川普競選時需要討好選民，「樹一些靶子」，但上任後不能在錯誤的判斷上治理。若搞僵和北京的關係，川普得不到任何好處。



達巍認為，不把中國大陸列為匯率操縱國是「偽命題」，但確實是川普展現「某種善意」，說明中美關係正回歸確定性相對強、多管道保持密切溝通的常態。



他說，未來100天是中美關係關鍵期，從美國看來可能是未來互信的試金石。至於中美關係能否像美國前總統小布希、柯林頓時期那樣開低走高，關鍵在於北韓和中美經貿問題。



另外，環時13日發表社評說，川普放棄對中國大陸操縱匯率的指責，是「值得歡迎的調整」，也是美國新政府實事求是對待人民幣匯率的表現。



社評說，台灣、南海、貿易議題等可能引爆中美關係的摩擦點已得到有效管控，但遠不能說中美關係今後4年格局已牢固確定。一些人認為川普團隊因意識形態色彩相對淡化，可能更容易打交道，做此結論為時尚早。1060414