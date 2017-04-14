港前特首曾蔭權 哮喘發作入院中央社 (2017-04-14 11:55)
（中央社記者張謙香港14日電）正在赤柱監獄服刑的香港前行政長官（特首）曾蔭權因為哮喘病發作，昨天被送到瑪麗醫院接受治療。
曾蔭權的太太曾鮑笑薇等人今天上午到醫院的羈留病房探望曾蔭權。
今年2月，曾蔭權因為公職人員行為失當罪名成立，被法院判刑20個月。他已提出上訴及保釋申請。1060414
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