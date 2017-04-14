（中央社記者張謙香港14日電）正在赤柱監獄服刑的香港前行政長官（特首）曾蔭權因為哮喘病發作，昨天被送到瑪麗醫院接受治療。



曾蔭權的太太曾鮑笑薇等人今天上午到醫院的羈留病房探望曾蔭權。



今年2月，曾蔭權因為公職人員行為失當罪名成立，被法院判刑20個月。他已提出上訴及保釋申請。1060414