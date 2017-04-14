（中央社台北14日電）韓媒報導，南韓軍方已將部署薩德系統所需物資，全部空運到東南部慶尚北道的部署地星州高爾夫球場。中國大陸政府朝鮮半島事務特別代表武大偉則在訪韓期間持續表達反薩德立場。



大陸環球網引述韓聯社13日報導指出，南韓軍方11至13日每天派遣8至12架契努克式（Chinook）直升機運輸推土機、挖土機和平地機等興建砲台所需的工程機械，12日出動12架契努克式直升機，全天搬運。



南韓軍方表示，將儘早部署「終端高空防衛系統」（THAAD，即薩德反導系統）以抗衡北韓核彈威脅，建設基地所需物資明細和具體服役日程不便透露。



此外，南韓星州政府將在不久後向南韓陸軍步兵第50師提交劃設軍事設施保護區所需的意見書。



南韓外交部9日公布，「六方會談」中國大陸團長武大偉10日訪韓，與南韓首席核子談判特使金烘均會面，磋商因應北韓核武威脅的方案。



武大偉這次訪問為期4至5天，預定與南韓大選各陣營人士見面，強調透過對話解決北韓核問題，並傳達中國大陸反對薩德入韓的立場。



中國大陸外交部發言人先前多次表示，中國大陸反對美國在南韓部署薩德系統的立場一貫和明確，沒有也不會改變。希望南韓正視中國大陸合理安全關切，停止部署薩德進程。1060414