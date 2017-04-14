薩德物資全運抵南韓 陸持續反對中央社 (2017-04-14 11:08)
（中央社台北14日電）韓媒報導，南韓軍方已將部署薩德系統所需物資，全部空運到東南部慶尚北道的部署地星州高爾夫球場。中國大陸政府朝鮮半島事務特別代表武大偉則在訪韓期間持續表達反薩德立場。
大陸環球網引述韓聯社13日報導指出，南韓軍方11至13日每天派遣8至12架契努克式（Chinook）直升機運輸推土機、挖土機和平地機等興建砲台所需的工程機械，12日出動12架契努克式直升機，全天搬運。
南韓軍方表示，將儘早部署「終端高空防衛系統」（THAAD，即薩德反導系統）以抗衡北韓核彈威脅，建設基地所需物資明細和具體服役日程不便透露。
此外，南韓星州政府將在不久後向南韓陸軍步兵第50師提交劃設軍事設施保護區所需的意見書。
南韓外交部9日公布，「六方會談」中國大陸團長武大偉10日訪韓，與南韓首席核子談判特使金烘均會面，磋商因應北韓核武威脅的方案。
武大偉這次訪問為期4至5天，預定與南韓大選各陣營人士見面，強調透過對話解決北韓核問題，並傳達中國大陸反對薩德入韓的立場。
中國大陸外交部發言人先前多次表示，中國大陸反對美國在南韓部署薩德系統的立場一貫和明確，沒有也不會改變。希望南韓正視中國大陸合理安全關切，停止部署薩德進程。1060414
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Seagate】新黑鑽 5TB USB3.0 3.5吋外接硬碟(STEB5000300)
- 【NIKE】Free RN 2017 GS 運動 女鞋 慢跑鞋 跑鞋 赤足 訓練
- 【BALENCIAGA】巴黎世家GIANT CITY HAMILTON銀色小釦機車包
- ides愛蒂思 時尚名媛最愛設計款鑽石耳環
- 【義大利Famttini-抒情米蘭】頂級雙人手工純長纖蠶絲夏被1.
- 【G-SHOCK】G-LIDE系列Taipei Bboy City聯名腕錶-黑(GLS-69
- 海克力士 六層重網鍍鉻鐵架120x60x180cm
- 【G-SHOCK】G-LIDE系列Taipei Bboy City聯名腕錶-軍藍X綠(G
- PHILIPS 飛利浦X-treme Ultinon超晶亮LED H4頭燈兩入裝(公
- 【PRADA】經典LOGO尼龍帆布手提兩用包(藍綠)
通訊：中國地鐵首次「開進」洛杉磯【北京新浪網】
台灣再陷「斷交」危機?巴拿馬代表離台無人接任【北京新浪網】
國際油價面臨的諸多不確定性【北京新浪網】
美媒：無人機快遞將促進農村消費，或改變行業遊戲規則【北京新浪網】
伊拉克：IS內部發生重大分歧 其頭目巴格達迪被取代【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》